Allerta Meteo Lombardia: agosto riporta il maltempo, ecco dove colpiranno i temporali domani

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 31 luglio 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Nel corso della seconda parte della giornata di oggi, 31 luglio, “non si attendono fenomeni meteorologici significativi con l’eccezione di un pericolo molto basso per temporali su Appennino e Prealpi centro-orientali“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 1 agosto, “è previsto un aumento dell’instabilità sulla regione. Le prime precipitazioni si potranno verificare già dal mattino per poi intensificarsi durante il giorno, ma saranno per lo più piogge locali a carattere di rovescio o temporale. Il pericolo temporali riguarderà tutta la regione, ma sarà sul Varesotto e sulle Prealpi dove si potranno verificare i fenomeni maggiormente probabili al mattino, mentre la Pianura potrà essere interessata dal pomeriggio al momento con probabilità molto bassa. Le raffiche più intense di vento saranno quelle associate ai fenomeni temporaleschi“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.