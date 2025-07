Allerta Meteo Lombardia: domani giornata di forte maltempo, temporali dai rilievi alla pianura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 18 luglio 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la restante parte della giornata di oggi “si prevede tempo prevalentemente stabile sulla regione. Possibili isolati rovesci sui rilievi nelle ore pomeridiane; venti da deboli a moderati nordoccidentali in quota, deboli orientali in Pianura“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 19 luglio, “si prevede in Lombardia un aumento della nuvolosità nella mattina, con isolati rovesci e temporali sui rilievi da metà giornata; tra pomeriggio e sera è probabile il transito di una linea temporalesca da Ovest a Est, con rovesci e temporali isolati anche su Pianura e Alta Pianura e con la possibilità di fenomeni localmente intensi, in particolare per le forti raffiche di vento“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

