Allerta Meteo Lombardia: temporali oggi e domani, ecco le zone più colpite

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 25 luglio 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e per rischio temporali. Per la seconda parte della giornata di oggi “sono previste precipitazioni sparse sulla Lombardia, anche a carattere di rovescio o temporale, con i fenomeni più probabili in termini di intensità sui settori occidentali dove, localmente, non sono esclusi locali accumuli tra 15-40 mm in 6 ore. A partire da inizio sera (indicativamente tra le 19 e le 21) cessazione ovunque delle precipitazioni. Ventilazione generalmente debole“, si legge nel bollettino.

Nella notte e mattino di domani, 26 luglio, “sono attese precipitazioni a carattere anche temporalesco sui settori orientali della medio-bassa pianura, in probabile attenuazione dalla tarda mattinata. Dal primo pomeriggio le precipitazioni, sempre a carattere di rovescio o temporale, andranno a interessare Appennino, settori pedemontani, prealpini e la parte alpina, in possibile propagazione verso il tardo pomeriggio, con distribuzione sparsa e irregolare, anche alla fascia di pianura. Localmente non sono esclusi locali accumuli tra 15-35 mm su Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Orobie. I fenomeni subiranno una probabile attenuazione ed esaurimento a partire da inizio sera“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

