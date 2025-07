Allerta Meteo Lombardia: tutta la regione a rischio forti temporali, grandine e raffiche di vento

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 24 luglio 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e per rischio temporali. Per la restante parte di oggi “si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, in particolar modo per quanto riguarda grandine e raffiche di vento. La regione potrà essere interessata anche dal passaggio di nuclei temporaleschi originatisi sul Piemonte o sull’Appennino emiliano in quanto le correnti saranno tali da favorire spostamenti da Ovest-Sud-Ovest verso Est-Nord-Est. L’intera regione è esposta alla possibilità di temporali, in particolar modo i settori di Pianura, Prealpi ed Alpi centro-occidentali“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “si prevede la permanenza di instabilità atmosferica con possibilità di precipitazioni a carattere di temporale su tutta la regione. È prevista una probabile attenuazione dei fenomeni convettivi nella notte tra la giornata di oggi e domani, in risalita dal primo mattino e fino a sera. Le zone maggiormente esposte a ripetuti inneschi o passaggi di nuclei temporaleschi risultano quelle del settore Nord-Ovest e Alta Pianura Occidentale“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

