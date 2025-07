Allerta Meteo, Luglio inizia con una lunga spirale di maltempo: temporali sempre più forti e diffusi in settimana, poi alluvioni nel weekend

MeteoWeb

Il mese di Luglio che inizia oggi sarà segnato dal forte maltempo: già nelle prime ore del mese abbiamo avuto alluvioni, frane e danni al Nord per i forti temporali della notte sulle Alpi, ma preoccupano molto di più quelli che si formeranno in serata, più tardi, e nei prossimi giorni. Oggi il maltempo si estenderà anche alla Sardegna, ma da domani – mercoledì 2 luglio – inizierà una lunga spirale di temporali esplosivi e quotidiani su tutto il Nord e in buona parte del Centro/Sud.

Poi, nel weekend, la situazione degenererà con pesanti alluvioni al Nord tra sabato 5 e domenica 6 luglio: gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono davvero preoccupanti. Il maltempo estremo del fine settimana sarà innescato da una vasta perturbazione atlantica che in modo lento e graduale piomberà sull’Italia da Nord, dopo aver fatto crollare le temperature e alimentato maltempo estremo nel cuore dell’Europa. Confermata, la prossima settimana, la rottura che manderà in crisi l’estate: tra lunedì 7 e mercoledì 9 luglio il fronte freddo avanzerà anche al Centro/Sud facendo crollare le temperature e alimentando fenomeni di maltempo estremo.

Nel video tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti:

