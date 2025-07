Allerta Meteo, domenica di forte maltempo e freddo anomalo: nel pomeriggio-sera temporali devastanti | MAPPE

MeteoWeb

L’Italia vive un’altra domenica di piena estate caratterizzata dal forte maltempo: la seconda consecutiva, due su due in questo mese di luglio così bizzarro, caratterizzato da una crisi estiva, dal freddo anomalo e da piogge eccezionali fuori stagione. Piove a dirotto da questa mattina in Liguria, con accumuli pluviometrici impressionanti fino a 150mm sulle colline tra Genova e Savona. I corsi d’acqua sono in piena, e un grosso tornado ha distrutto un lido sulla spiaggia di Savona poco dopo l’alba.

Ma altri forti temporali stanno colpendo anche la Liguria orientale, la Toscana e il Lazio in una vera e propria escalation di maltempo. Siamo in pieno giorno, e alle ore 12:00 abbiamo temperature che per quest’orario del giorno sono tipiche di maggio o ottobre: +18°C a Savona, +19°C a Genova, +20°C a La Spezia, +22°C a Pisa e Livorno, +23°C a Grosseto. Ha appena iniziato a piovere anche a Roma con +26°C mentre Firenze e Perugia sono a +25°C. Non piove a Milano e Torino, entrambe comunque ferme a +26°C. Clima più mite soltanto al Sud, con picchi di +32/+33°C in Puglia, Calabria e Sicilia, l’unico angolo d’Italia in cui questa domenica è davvero estiva.

Allerta Meteo: fenomeni distruttivi nel pomeriggio/sera al Centro/Nord. Piogge e temporali anche al Sud

Il maltempo ha saltato la Sardegna, dove erano previste forti piogge e temporali in mattinata che però non ci sono stati. Le previsioni meteo diventano molto difficili in questi casi, in cui sono molti gli elementi in gioco e in cui si verificano episodi meteorologici molto rari che i modelli faticano a leggere in mancanza di precedenti storici. Perturbazioni così profonde in piena estate nel cuore del Mediterraneo sono una rarità, ecco perchè soltanto il nowcasting ci consente di delineare bene le aree più colpite dal maltempo. E nel pomeriggio-sera di oggi si scatenerà l’inferno sull’Italia, con forti piogge tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, ma soprattutto temporali molto violenti sulla Liguria di Levante, nell’alta Toscana, in Emilia, in Veneto e sulle Dolomiti. In queste aree sono attesi temporali violentissimi con oltre 200mm di pioggia e quindi pesanti conseguenze alluvionali. Massima attenzione!

Anche i forti venti di scirocco diventeranno sostenuti nell’alto Tirreno con mareggiate sull’arcipelago toscano, sulle coste della Toscana e soprattutto della Liguria. Un’altra giornata di mare e d’estate completamente rovinata per turisti e bagnanti, un duro colpo sull’economia estiva anche perchè è il secondo weekend su due che in questo mese di luglio il meteo compromette ogni attività all’aperto su gran parte delle spiagge del Centro/Nord.

Domani, lunedì 14 luglio, il tempo migliorerà ma non mancheranno nubi sparse, piogge e qualche temporale nelle Regioni del Centro e del Nord.

