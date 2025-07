Allerta Meteo, maltempo violentissimo e freddo anomalo in arrivo: l’estate sta per entrare in crisi!!!

MeteoWeb

L’estate sta per entrare in crisi: forte maltempo e freddo anomalo caratterizzeranno i prossimi sette-otto giorni sull’Italia, in modo graduale: prima al Nord, poi al Centro e infine anche al Sud. I giorni più freddi saranno mercoledì 9 e giovedì 10, quando bisognerà rispolverare felpe e maglioncini: al Nord Italia avremo temperature minime che piomberanno fino a +11/+12°C in pianura mentre le massime faranno fatica a superare i +24/+25°C. Anche al Centro/Sud farà davvero fresco: nelle coste delle Regioni meridionali, soprattutto in Puglia ma anche in Calabria e Sicilia, ci aspettiamo minime sotto i +20°C e massime non oltre i +27°C. Temperature eccezionalmente basse per il mese di luglio.

Il freddo anomalo durerà a lungo: continuerà venerdì 11, sabato 12, domenica 13 luglio, seppur con anomalie più contenute rispetto a quelle molto fredde dei giorni precedenti. Ma riavvolgiamo il nastro e concentriamoci sull’arrivo del fronte freddo che manderà l’estate in crisi: la giornata di svolta sarà quella di martedì 8 luglio, quando le temperature si abbasseranno improvvisamente di 10-15°C in tutto il territorio nazionale. Già il giorno precedente, lunedì 7, avremo un primo brusco calo termico al Nord: complessivamente le temperature diminuiranno di venti gradi nel giro di due giorni.

A provocare questa crisi estiva sarà un violento ciclone proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale, in scivolamento sull’Italia lungo il bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre in ritirata sull’oceano Atlantico dopo un lungo periodo a dominare la scena in Europa e sul Mediterraneo. Così il ciclone arriverà proprio sull’Italia:

Il maltempo si intensificherà di giorno in giorno: al Nord già domani, domenica 6 luglio, avremo fenomeni distruttivi con grandine grossa, tornado e venti impetuosi per le supercelle temporalesche. Ma lunedì 7 luglio sarà il giorno peggiore per i fenomeni meteo estremi su tutto il Nord e sulle Regioni centrali tirreniche, con un primo brusco calo delle temperature. Totalmente off-limits ogni tipo di attività all’aperto. Già domani, è consigliabile non avventurarsi in escursioni in montagna: potrebbe risultare fatale.

Intanto già oggi imperversano forti temporali al Nord. Hanno colpito il Piemonte all’alba, poi si sono concentrati in Lombardia con un picco di 105mm di pioggia a Cantù e 90mm a Como, e adesso continuano a flagellare il cuore dell’Italia settentrionale. Attenzione anche ai forti temporali pomeridiani che si stanno sviluppando nelle zone interne del Centro/Sud.

Tutti i dettagli nel video:

