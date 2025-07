Allerta Meteo Marche: domani temporali forti e fiumi sorvegliati speciali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e piene dei fiumi su tutta la regione, valida per l’intera giornata di domani, lunedì 28 luglio. “La giornata di lunedì sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o di temporale, che potranno risultare localmente intense. Nelle ore centrali della giornata, è prevista una minore intensità dei fenomeni, fino a quando, nella seconda metà del pomeriggio, la rotazione dei flussi dai quadranti nord orientali, porterà strutture convettive verso la costa e la prima collina con una nuova intensificazione delle strutture temporalesche. Pertanto, in serata, saranno possibili locali innalzamenti dei livelli dei fiumi del reticolo idrografico maggiore. Le cumulate medie areali a fine giornata saranno moderate in tutte le zone di allerta”, si legge nel bollettino di allerta.

“Al momento anche per la prima parte della giornata di martedì è prevista una prosecuzione delle precipitazioni con caratteristiche simili a quelle della seconda parte di lunedì, con probabile aumento della ventilazione lungo la costa”, riporta il bollettino.

