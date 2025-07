Allerta Meteo, Marche e Abruzzo sotto assedio: allagamenti e trombe marine, peggiora nelle prossime ore | FOTO

MeteoWeb

L’instabilità atmosferica si intensifica sulle regioni adriatiche centrali: un fronte perturbato ha raggiunto Marche e Abruzzo e nelle prossime ore causerà piogge, temporali e forti venti. A San Benedetto del Tronto le prime piogge intense hanno provocato allagamenti in alcune zone della città. Poco più a sud, a Martinsicuro, in provincia di Teramo, sono state osservate tre trombe marine, fenomeni spettacolari ma potenzialmente pericolosi, fortunatamente rimasti in mare.

Le prossime ore: temporali forti tra Teramano, Pescarese e Chietino

La fase più acuta è attesa nel pomeriggio e nella serata di oggi, quando rovesci e temporali di forte intensità colpiranno la fascia collinare e costiera dell’Abruzzo, in particolare nelle province di Teramo, Pescara e Chieti. Non si escludono nubifragi con precipitazioni concentrate e possibili criticità idrogeologiche.

Venti di Grecale e mare molto mosso

Dal tardo pomeriggio si assisterà anche a un deciso rinforzo dei venti di Grecale, con aumento del moto ondoso lungo tutta la costa. Le temperature tenderanno a calare, ponendo fine alla fase calda dei giorni scorsi.

Rischio grandine e forti raffiche di vento

I temporali più intensi potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento violente e locali grandinate, con effetti dannosi per colture e spostamenti. La situazione resterà instabile anche in serata, durante la notte e fino alla mattinata di martedì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: