Allerta Meteo, mix estremo di caldo e maltempo: esplodono i forti temporali pomeridiani, fenomeni ogni giorno più estremi e diffusi

Si intensifica il maltempo che sta colpendo l’Italia in questi primi giorni di Luglio, mentre continua a fare caldo intenso soprattutto nelle zone interne del Centro/Nord, seppur senza eccessi clamorosi. Anzi. In Piemonte è una giornata molto gradevole dopo i forti temporali della notte. Adesso, nel cuore del pomeriggio, stanno esplodendo temporali pomeridiani in gran parte del territorio nazionale: il cumulonembo più violento si è formato nella bassa Toscana e sta colpendo l’entroterra di Grosseto con violenti nubifragi.

Tra Manciano, Roccalbegna e Baccinello sono già caduti oltre 20mm di pioggia e le temperature sono crollate a +17/+18°C in pieno giorno, mentre la vicina Grosseto è ancora a +36°C. Più a nord, un altro forte temporale sta colpendo le colline del Chianti, tra Piombino e Siena, con nubifragi e temperature in picchiata mentre splende ancora il sole e fa decisamente caldo nel nord della Regione dove abbiamo +38°C a Firenze e a Lucca, +37°C a Prato ed Empoli, +36°C a Pisa.

Altri forti temporali stanno colpendo l’Appennino tosco/emiliano al confine tra Liguria, Emilia e alta Toscana: diluvia sul Monte Cimone. Temporali anche in Piemonte, intorno al lago di Garda tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto e limitati alle zone interne del Centro/Sud, più forti tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Spettacolare l’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare che racconta proprio l’esplosione di questi fenomeni in corso in questi minuti:

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni, con temporali sempre più estesi e violenti nelle ore pomeridiane nel corso di questa settimana. Ma soprattutto, nel weekend arriverà una perturbazione nord Atlantica che provocherà fenomeni meteo distruttivi al Nord: domenica 6 e lunedì 7 luglio saranno due giornate di maltempo terribile in tutto il settentrione e in una parte del Centro Italia, subito dopo tra martedì 8 e mercoledì 9 avremo un brusco crollo delle temperature in tutto il Paese con forti venti settentrionali. L’estate sta letteralmente entrando in crisi.

