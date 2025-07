Allerta Meteo, a Monza chiusi Parco, Giardini Reali e cimiteri

MeteoWeb

In seguito all’allerta meteo diramata da Regione Lombardia, il sindaco di Monza ha firmato un’ordinanza per la chiusura, a partire dalle ore 16 di oggi, del Parco di Monza, dei Giardini Reali, dei cimiteri cittadini e dei giardini pubblici. La decisione è stata presa in via precauzionale a causa delle forti raffiche di vento e dei temporali intensi previsti anche sul territorio comunale.

