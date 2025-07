Allerta Meteo Nord/Ovest: in arrivo forti venti di Foehn, raffiche oltre 100 km/h in montagna e fino a 75 km/h in pianura

MeteoWeb

Il Piemonte si prepara a vivere una fase meteorologica piuttosto movimentata, caratterizzata da un doppio episodio di venti di Foehn che interesseranno la regione tra la serata odierna e la giornata di domani. Questa situazione è legata al transito di un fronte perturbato nord-atlantico che, nel suo movimento verso sud-est, favorirà l’attivazione di intense correnti dai quadranti nord-occidentali. Il fenomeno, noto anche come “vento di caduta”, rappresenta una delle dinamiche più spettacolari e insidiose che possano verificarsi sulle Alpi e nelle aree pedemontane.

Già nella serata di ieri si erano registrate deboli raffiche di vento, un primo segnale dell’imminente cambio di circolazione. Tuttavia, a partire dalla sera di oggi, si attende un incremento deciso della ventilazione, soprattutto sulle zone montane. In particolare, sulle creste alpine più esposte del Piemonte occidentale, si prevedono raffiche superiori ai 100-110 km/h. Si tratta di valori elevati, in grado di causare disagi non solo in quota, ma anche di favorire valanghe spontanee o compromettere la stabilità di eventuali nevai residui.

Il Foehn non resterà confinato alle vette: nel corso della serata, infatti, il vento tenderà gradualmente a scendere di quota, coinvolgendo prima le vallate alpine e successivamente le aree pedemontane e la prima fascia di pianura. Entro la mezzanotte, le raffiche potrebbero raggiungere intensità moderate anche in pianura, pur restando meno violente rispetto ai rilievi. Questo primo episodio, comunque, sarà di breve durata e tenderà a smorzarsi nel corso della notte, lasciando spazio a una breve tregua prima di un nuovo rinforzo.

Dalle prime ore del pomeriggio di domani, è attesa la fase più intensa del secondo episodio. Con la definitiva rotazione delle correnti in quota da nord-ovest, il vento di Foehn si intensificherà nuovamente, estendendosi in modo più diffuso anche alle pianure. In questa seconda fase, le raffiche potranno raggiungere 70-75 km/h sulle aree pianeggianti, portando possibili danni a strutture leggere, alberature e disagi alla circolazione.

Il Foehn, oltre a provocare un aumento delle temperature nelle zone sottovento e un crollo dell’umidità, può determinare condizioni di instabilità locale, favorendo la formazione di nubi lenticolari spettacolari e cieli limpidi in pianura. Tuttavia, questi scenari suggestivi non devono far abbassare la guardia: il vento forte può essere un pericolo serio per chi pratica attività all’aperto o si sposta su strade esposte.

Le autorità regionali e la Protezione Civile invitano alla massima attenzione. Si raccomanda di evitare soste sotto alberi, impalcature o strutture che potrebbero essere danneggiate. È inoltre consigliabile mettere in sicurezza oggetti e arredi da esterno e verificare la tenuta di eventuali coperture leggere.

Questa doppia irruzione di Foehn è un classico esempio di come i contrasti atmosferici possano generare effetti significativi anche lontano dal cuore delle perturbazioni. Il Piemonte, con la sua particolare orografia, è spesso esposto a questi episodi che, se da un lato portano cieli sereni, dall’altro comportano rischi notevoli.

