Allerta Meteo per nubifragi, grandine e tornado: “attenzione stasera”, il bollettino ESTOFEX

Allerta Meteo per il rischio di fenomeni intensi in Italia, in particolare in alcune regioni del Paese in serata: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 8 luglio 2025, alle 8 di domani 9 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune zone della Croazia orientale/Serbia settentrionale fino alla Polonia sudorientale/Ucraina occidentale, principalmente per raffiche di vento da intense a distruttive, grandine di grandi dimensioni e pioggia intensa. Livello 2 per alcune zone della Bielorussia nordorientale fino alla Russia nordoccidentale, principalmente per raffiche di vento intense, grandine di grandi dimensioni e pioggia intensa.

Un livello 2 è stato emesso per alcune zone del Mare Adriatico, principalmente per raffiche di vento intense. Un livello 1 circonda tutte le aree di livello 2 per pericoli simili, ma con probabilità ridotte. Inoltre, viene segnalata una minaccia di tornado aumentata a livello regionale.

Infine, un livello 1 è stato previsto per alcune zone della Francia orientale, principalmente per un rischio di tornado isolato in concomitanza con raffiche di vento forti o isolate.

Il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala un’anomalia atmosferica sull’Europa centrale. Una vasta depressione in quota (bassa altezza geopotenziale) si sta formando tra Slovacchia e Ungheria, e si sposterà verso la Polonia orientale e la Bielorussia. Tuttavia, ci sono incertezze su esatto luogo e momento di questa evoluzione. La causa è anche l’attività temporalesca intensa (convezione), che modifica la struttura dell’atmosfera a media quota.

Un forte flusso di correnti in quota (getto) va dalla Francia al Mediterraneo centrale, favorendo lo sviluppo di temporali organizzati su un’ampia area, grazie alla combinazione di instabilità atmosferica (CAPE) e vento in quota (shear). La depressione genera inoltre fronti ben strutturati che delimitano una zona calda e instabile, estesa dai Balcani fino alla Russia nordoccidentale. C’è quindi un rischio diffuso di temporali forti in gran parte dell’Europa sudorientale.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

Il bollettino evidenzia una zona di allerta livello 2 nell’area del Mare Adriatico settentrionale e zone vicine, e prevede un peggioramento del tempo in serata a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione in quota. Si prevede un aumento dell’attività temporalesca, con lo sviluppo di un gruppo organizzato di temporali (multicelle e alcune supercelle).

Questi temporali potranno causare forti raffiche di vento, grandine, piogge intense, possibili tornado notturni, favoriti da basi nuvolose più basse (LCL ridotti), che facilitano la rotazione delle correnti nei temporali.

A causa di questo rischio, è stato emesso un livello di allerta 2 (su 3) in un’area ristretta, soprattutto per forti venti notturni lungo le coste e sul mare. Si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa per la zona costiera e marittima dell’Alto Adriatico, soprattutto nella notte tra l’8 e il 9 luglio.

