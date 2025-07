Allerta Meteo, nuova giornata di temporali e grandine: ecco dove pioverà oggi | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per una nuova giornata di maltempo in diverse regioni, per temporali, grandine e raffiche. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Il progressivo spostamento verso sud-est della saccatura associata ai fenomeni temporaleschi del giorno precedente accompagna il loro progressivo esaurimento fra la notte e la mattina di martedì. Viene emesso un livello 1 su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise per il proseguimento dei temporali nelle prime ore della giornata, con probabili rovesci“, riporta il bollettino PRETEMP.

“Un più ampio livello 0 copre l’Appennino e parte della Sicilia per temporali più isolati durante tutta la giornata. Un livello 0 viene anche emesso per possibile grandine di piccole dimensioni e raffiche sul Triveneto al pomeriggio. Si segnala anche la possibilità di fenomeni convettivi più sporadici e isolati nelle aree interne di Sardegna e Corsica“, sottolinea il bollettino.

Allerta Meteo aree Livello 1

“I temporali si svilupperanno dapprima nella parte settentrionale della zona posta sotto livello 1, per poi interessare il margine più meridionale nelle prime ore del mattino. Si mantiene alta, come nel giorno precedente, l’acqua precipitabile (PWAT > 40 mm) e dati i flussi diretti verso l’Appennino si segnala la possibilità di precipitazioni intense sulle regioni del versante Adriatico. L’instabilità e il DLS saranno limitati, tuttavia data la maggior instabilità nei bassi livelli non si escludono trombe marine nei pressi delle coste“, conclude PRETEMP.

