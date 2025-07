Allerta Meteo, nuova ondata di temporali pomeridiani: le regioni più colpite oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per condizioni di instabilità che insistono in un settore del Paese. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Si allontana verso est la saccatura che ha interessato le regioni settentrionali“, spiega PRETEMP. “Permangono condizioni di instabilità sulle regioni del nord-est, dove i fenomeni saranno tuttavia meno intensi di quanto osservato lunedì“.

“Un livello 0 viene emesso fra Friuli Venezia Giulia e Slovenia occidentale per temporali fra la notte e le prime ore del mattino, con possibili raffiche e rovesci. Il livello 0 è emesso anche per il Veneto, per temporali che potranno svilupparsi nelle aree di pianura nel pomeriggio, con associata grandine di piccole dimensioni e rovesci. Non si escludono fenomeni isolati di grandine medio-piccola. Vengono incluse l’Emilia-Romagna e le Alpi centro-orientali per possibili temporali, ma meno probabili e isolati, nel pomeriggio“, si legge nel bollettino.

Allerta Meteo per il Nord/Est

“Nelle prime ore del mattino sarà possibile la formazione di un sistema convettivo fra Friuli orientale e Slovenia occidentale, in un ambiente a moderato DLS medio (20 m/s) e con la disponibilità di aria umida e instabile proveniente dall’Adriatico settentrionale (CAPE > 1500 J/Kg), sebbene manchi una corrente intensa e persistente. Data l’incertezza dei modelli numerici nel rappresentare i temporali, viene mantenuto un livello 0“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Sempre al mattino ma nella pianura fra Veneto e Friuli convergenze al suolo a seguito dell’ingresso della Bora potranno innescare temporali. Nella fase pomeridiana, i temporali saranno più probabili sul basso Veneto, dove è atteso un modesto aumento dell’instabilità“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: