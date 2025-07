Allerta Meteo, sarà un pomeriggio-sera estremo: in 2 regioni supercelle, grandine grossa e nubifragi

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in 2 regioni per “tornado, grandine di media o grossa taglia e piogge intense concentrate“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo sabato 12 luglio: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 12 luglio, “la compresenza di un’ampia goccia fredda in moto retrogrado sull’Europa Centrale e di un’onda corta a ridosso delle Isole Baleari favorirà condizioni di instabilità pomeridiana su parte del Nord Italia e sull’Appennino centro-settentrionale. In particolare, tra il tardo pomeriggio è probabile la formazione di una o più supercelle tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale dove viene emesso un livello 2 per possibili tornado, grandine di media o grossa taglia e piogge intense concentrate“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “Un livello 1 per grandine di medie dimensioni viene esteso anche sulle Alpi centro-orientali. Infine, un livello 0 per temporali non forti associati a grandine di piccola/media taglia è valido sul resto dell’arco alpino, sulle zone pedemontane della Pianura Padana, sul Piemonte e sull’Appennino centro-settentrionale. In tarda serata inoltre alcuni modelli esaltano convezione da livello 0 sul Mar di Sardegna che dovrebbe interessare l’omonima isola nelle prime ore di domenica“.

Allerta Meteo per il Nord/Est

Nel corso della giornata, prosegue PRETEMP, “la presenza di un meso-minimo depressionario sulla Pianura Padana orientale richiamerà correnti umide e instabili di scirocco che dall’Adriatico verranno avvettate sulle pianure del Veneto orientale e FVG. Il flusso è caratterizzato da MLCAPE intorno a 1500-2000 J/kg e PWAT localmente > 40 mm“.

“La convezione verrà innescata nel pomeriggio a partire dall’arco alpino, con i temporali più intensi previsti sulle Alpi centro-orientali dove si avrà il passaggio di un jet streak con asse WNW-ESE connesso all’ampio cut-off sull’Europa centrale. Lo storm mode prevalente sarà multicellulare, con grandine di piccola-media taglia“. Tra tardo pomeriggio e sera “i temporali si espanderanno verso le pianure, dove nasceranno nuove celle temporalesche intense lungo gli outflow boundaries dei temporali alpini. A causa della dinamica sopra descritta gli odografi presentano una buona curvatura, in particolare nei bassi strati dove alcuni LAM vedono valori di SRH > 500 m2/s2 e di Supercell Composite Parameter (SCP) localmente >10, oltre a un basso LCL ed un aumento del DLS fino a 20 m/s. Per tali motivi si ritiene probabile la formazione di più supercelle con tornadogenesi e grandine di media-grossa taglia nelle zone evidenziate con livello 2 di pericolosità. Da segnalare la possibilità di locali nubifragi (accumuli fino a 100 mm / 3h)“.

