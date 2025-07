Allerta Meteo, oggi 3 aree d’Italia nel mirino di grandine e temporali | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, martedì 15 luglio, per temporali isolati ma localmente anche intensi e rischio grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Si mantiene pressoché invariata la condizione sinottica sulla penisola rispetto al giorno precedente, con un’area anticiclonica posizionata sul Mediterraneo occidentale“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene però emesso un livello 0 per temporali isolati ma localmente anche intensi, che potrebbero formarsi sui rilievi della Calabria, sull’Appennino settentrionale e soprattutto nei pressi delle Alpi centro-orientali, con possibile interessamento della Pianura Veneta fra pomeriggio e sera. Non si escludono rovesci e grandinate di piccole dimensioni“.

In quest’ultima area infatti “la circolazione si organizzerà in modo da avere un flusso meridionale verso le Prealpi venete, in un ambiente con instabilità moderata (CAPE > 1000 J/Kg) e con DLS moderato“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: