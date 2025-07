Allerta Meteo, oggi 8 regioni bersagliate da temporali e grandine | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in numerose regioni per “temporali con associate grandinate di piccole-medie dimensioni, raffiche di vento convettive e forti piogge concentrate“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Il veloce trasferimento verso sud-est di una saccatura nel campo di geopotenzale in quota, associata a una temporanea avvezione fredda in medio-alta troposfera, contribuirà ad una intensificazione dell’attività temporalesca, principalmente sulle zone interne delle regioni centro-meridionali ma con probabili sconfinamenti sulle zone prossime alle coste, in particolare su quelle del basso versante adriatico“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 1 su Appennino centro-meridionale con particolare riferimento a Umbria, zone interne di Marche, Lazio e Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, per temporali con associate grandinate di piccole-medie dimensioni, raffiche di vento convettive e forti piogge concentrate, specialmente a ridosso dell’area appenninica. Non si escludono fenomeni vorticosi sulle aree costiere, in particolare su quelle dell’Adriatico centro-meridionale (livello 0)“.

Inoltre, “un più ampio livello 0 comprende le coste dell’Adriatico settentrionale, ma limitatamente alla notte e alle prime ore del mattino, per possibili temporali isolati, localmente intensi (livello 0 per forti piogge concentrate, isolate grandinate di piccole dimensioni e qualche raffica di vento)“.

Allerta Meteo – aree Livello 1

Dalla tarda mattina, “ma soprattutto nel pomeriggio al passaggio della saccatura in quota, sarà possibile lo sviluppo di fenomeni convettivi ben organizzati in un ambiente con DLS tra 20 e 25 m/s e anche instabile, espressamente sulle aree interne, con valori di CAPE che potranno raggiungere o di poco superare i 2000 J/kg. In queste aree saranno probabili forti raffiche di vento convettive e grandine fino a medie dimensioni, più frequenti nell’entroterra, con temporali che potranno svilupparsi in cluster, più frequenti sui rilievi grazie al lifting orografico, o QLCS più probabili lungo la superficie frontale. In merito al parametro grandine, nelle aree interne potranno aversi episodi border line livello 1-2 (altezza LCL 1200-1500 m; ΔLCL–LFC ridotto; SRH 0-3 km>100 m2/s2; PWAT >35 mm; dry layer sopra il livello LFC), con chicchi localmente >4 cm. Sulle aree costiere, in particolare quelle adriatiche, non si escludono anche fenomeni vorticosi, per effetto di una moderata instabilità nei bassi strati che sarà accompagnata da moderato EHI 0-3km tra 1,5 e 2, e con CAPE 0-3 km fino a 250 J/kg“.

Aree Livello 0

Nella notte e nelle prime ore del mattino, “sulle coste del nord Adriatico, si avrà un moderato passaggio frontale che tuttavia coinciderà con medio-bassi valori di CAPE (<1000 J/kg), ma buoni valori di DLS (>20 m/s) che potranno supportare qualche rapida linea multicellulare (QLCS), ma essenzialmente in mare aperto. Temporali locali pomeridiani saranno possibili anche sui versanti esteri della fascia alpina (livello 0 per locali forti rovesci e isolate grandinate di piccole dimensioni)“, conclude PRETEMP.

