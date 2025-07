Allerta Meteo, “oggi grandine enorme, tornado e alluvioni lampo”: pesante bollettino ESTOFEX per l’Italia

MeteoWeb

Allerta Meteo per una domenica di forte maltempo, con alto rischio di eventi estremi, dalla grandine alle alluvioni lampo: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 13 luglio 2025, alle 8 di domani 14 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per l’estrema Russia nordoccidentale fino all’Estonia, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e pioggia molto intensa. È possibile un evento tornado isolato.

Livello 2 per alcune zone del Mar Tirreno, principalmente per grandine di grandi dimensioni o molto grande, forti piogge, forti raffiche di vento e alcuni tornado. Livello 2 per alcune zone del Nord/Ovest d’Italia, principalmente per pioggia eccessiva e un evento tornado isolato. Le aree di livello 1 circondano tutte le aree di livello 2 per pericoli simili, ma con probabilità ridotte.

Inoltre, un livello 1 è stato emesso per alcune zone della Francia orientale fino all’Ungheria, principalmente per grandine isolata, raffiche di vento, pioggia intensa e uno o due tornado. Livello 1 dai Paesi Bassi orientali verso la Polonia per un rischio di pioggia intensa, che si trasforma in grandine/raffiche isolate, pioggia intensa e uno o due tornado verso la Polonia. Livello 1 per alcune zone dell’Irlanda, principalmente per pioggia intensa e grandine isolata.

Livello 1, infine, per l’estremo Nord/Est dell’Algeria e il Nord/Ovest della Tunisia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica dominata da un robusto anticiclone (alta pressione) che si rinforza sulla Scandinavia. Questo anticiclone è piuttosto notevole per il periodo estivo e si collega a zone di alta pressione più a Sud, sul Mediterraneo, formando un promontorio che si estende fino all’Europa orientale e alla Russia occidentale.

A Sud di questa area stabile, si trova invece una fascia quasi orizzontale (zonale) caratterizzata da geopotenziali più bassi, che parte dal Nord/Est dell’Atlantico e arriva fino all’Europa centrale e sudoccidentale. All’interno di questa fascia si muovono diversi “cut-off” depressionarie: piccoli nuclei di bassa pressione staccati dalla circolazione principale che portano condizioni instabili e maltempo in alcune zone. Inoltre, deboli onde cicloniche percorrono il Mediterraneo occidentale e centrale verso Est, contribuendo a rinforzare l’instabilità.

Infine, una lunga zona frontale si estende dalla Svezia meridionale verso Est fino alla Russia occidentale, piegando poi verso Sud. A Est di questo fronte, l’aria è molto instabile, favorendo la formazione di temporali intensi.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Oggi, domenica 13 luglio 2025, l’Italia si trova ai margini meridionali di una vasta area depressionaria che dal Nord/Est Atlantico si estende verso l’Europa centrale, mentre un robusto anticiclone domina sulla Scandinavia e sul Mediterraneo orientale. Questo contrasto favorisce la formazione di temporali localmente intensi, specialmente tra il Mar Tirreno e il Mar Ligure, dove è stato emesso un livello 2 di allerta.

In particolare, un massimo di IPV (Potenziale Vorticità Isoentropica) in arrivo da ovest interagisce con un’aria molto instabile (MUCAPE fino a 2000 J/kg) e fortemente soggetta a wind shear (20 m/s nei primi 3 km). Questo ambiente favorirà la nascita di supercelle e sistemi convettivi organizzati, principalmente al largo, ma in grado di avvicinarsi alle coste tirreniche. I rischi principali sono grandine di grande o grandissima dimensione, piogge torrenziali, raffiche di vento severe e anche qualche tornado, specie se i temporali riescono a “pescare” aria calda e umida dai bassi strati.

Particolare attenzione anche alla Liguria e al Nord/Ovest Italia, dove potrà formarsi un altro cluster temporalesco lento e persistente. In questa zona, soprattutto lungo la costa, si temono accumuli pluviometrici eccezionali (anche 150-300 mm in poche ore), con rischio di alluvioni lampo localizzate. Un livello 2 è stato emesso soprattutto per la minaccia di piogge estreme.

Nel resto del Centro, come tra Lazio e Toscana, qualche temporale potrà comunque formarsi, ma l’afflusso d’aria stabile in quota (subsidenza) dovrebbe limitare il rischio severo. Infine, sul Nord/Est (Friuli, Veneto) non si escludono temporali sparsi con grandine e raffiche, ma la probabilità che diventino pericolosi resta più bassa.

