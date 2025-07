Allerta Meteo, “oggi isolati temporali pomeridiani con grandine”: ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi venerdì 18 luglio 2025 in 2 aree del Paese per “isolati temporali pomeridiani, con qualche chicco di grandine e raffica di vento“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Un livello 0 è stato emesso per l’Appennino centrale e l’area della Sila per isolati temporali pomeridiani, con qualche chicco di grandine e raffica di vento possibili“, riporta il bollettino PRETEMP. “Un promontorio di alta pressione subtropicale rimonta sull’Italia da sudovest, apportando un aumento delle isoterme tra 850 e 700 hPa responsabile di un inibizione dei temporali su gran parte delle pianure della penisola. Sul Lazio una brezza mista di origine termica e sinottica apporterà energia nelle aree interne dal mare (sui 1000 J/Kg). Il fronte di brezza, grazie all’aiuto orografico, potrebbe innescare qualche temporale tra Abruzzo, appennino laziale, toscano e molisano. I profili abbastanza secchi tra 800 e 600 hPa e gli alti LFC causati dall’avvezione calda nei bassi strati suggeriscono possibili raffiche di vento e chicchi di piccole dimensioni“.

