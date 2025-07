Allerta Meteo, oggi pomeriggio nuovo blitz temporalesco: nubifragi e tanta grandine, ecco le regioni colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo per temporali pomeridiani diffusi con locale rischio di precipitazioni intense e persistenti, così come di grandinate, con rischio accumulo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, temporali e grandine oggi pomeriggio: mappa e bollettino

“Nonostante il persistere dell’anticiclone africano, correnti di aria fresca in quota riescono ad affluire sul centro nord della Penisola, destabilizzandone l’atmosfera“, riporta il bollettino PRETEMP. “I valori di CAPE potranno superare facilmente i 2000 J/kg, anche in Pianura Padana. Data l’assenza di forzanti sinottiche marcate, lo shear sarà pressoché nullo, con una ventilazione in quota molto blanda: questo potrebbe facilitare la formazione di celle semi-stazionarie con il rischio di accumuli precipitativi elevati, visti anche gli alti valori di Acqua Precipitabile (> 40 mm)“.

“Si è scelto quindi di emettere un livello 1 sull’arco alpino centro-occidentale così come sui rilievi appenninici dalla Liguria all’Abruzzo. Qui si avranno temporali pomeridiani diffusi con locale rischio di precipitazioni intense e persistenti, così come di grandinate di piccole-medie dimensioni. Sempre per via del lento movimento delle celle, non si esclude che la grandine possa localmente formare degli accumuli al suolo. E’ inoltre possibile che qualche outflow in uscita dalle celle faccia partire la convezione nella fascia pedemontana della Pianura Padana, che viene per questo inclusa nel livello 1. Vengono invece escluse da questo livello le pianure di Nordest, dove venti secchi catabatici provenienti dal Carso e dalle Alpi Dinariche andranno ad asciugare la bassa troposfera, “mangiandosi” il CAPE“. Infine, “locale instabilità pomeridiana sarà possibile anche nelle zone interne di Sardegna e Corsica“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: