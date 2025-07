Allerta Meteo, oggi il “secondo atto” della perturbazione: supercelle, grandinate e downburst in 6 regioni

MeteoWeb

“Secondo atto della perturbazione con perno sulla Francia che pone il nord sotto correnti cicloniche, con un intenso flusso sud occidentale in quota. I primi temporali interesseranno già al mattino il nord ovest sottoforma di linee temporalesche e autorigeneranti, mentre una seconda fase, più criptica, sarà ad appannaggio del nord est, dove al suolo agirà una convergenza tra la Dry line in discesa dall’Appennino, il sud est in risalita dall’Adriatico e il nord est in discesa dal Veneto. Saranno possibili supercelle, grandinate di medie dimensioni e forti downburst“: questo l’outlook per la giornata odierna, elaborato dagli esperti di ZenaStormChaser. Di seguito il focus sulle aree più colpite in questa nuova fase di allerta meteo.

Allerta Meteo per Lombardia, Piemonte e Liguria

“Temporale orografico mattutino tra savonese e genovesato, con possibile aggancio al mare e traslazione su parte della città di Genova, possibili accumuli localizzati over 100mm. Su Piemonte orientale e Lombardia occidentale saranno possibili alcune linee temporalesche autorigeneranti (specialmente zona 2) con accumuli al suolo significativi e allagamenti già dalla mattinata. Nel pomeriggio nuova attività cumuliforme profonda con fenomeni intensi, specialmente a nord del Po e sulle Prealpi lombarde. L’energia disponibile alla convezione (cape) è stimata attorno ai 1500J/Kg con possibilità di grandinate“, si legge nell’outlook di ZenaStormChaser.

Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia

“Settore previsionale più criptico con un punto triplo di convergenza tra Emilia e Veneto che potrebbe portare alla formazione di intensi temporali a supercella nel primo pomeriggio, in moto verso nord est, con annesse grandinate. La risalita di aria calda in quota proverà a inibire ogni tentativo di convezione ma la forzante al suolo ha buone probabilità di riuscire a vincere la resistenza indotta da questa massa d’aria calda“, viene evidenziato.

“Il trigger sarà dato anche da dei nuclei di vorticità che dalla Liguria, attraverseranno l’Appennino, sottoforma di rovesci, per poi intensificarsi dove incontreranno il sud est in risalita dal mar Adriatico. I temporali muoveranno verso nord est e potranno causare grandinate di medie dimensioni e forti downburst ma non è escludibile un tornado. Temporali in moto da sud ovest verso nord est anche tra medio alto Veneto e Friuli, con gli stessi rischi“, conclude ZenaStormChaser.

