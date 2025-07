Allerta meteo, clou del peggioramento: violenti temporali, fulmini e grandine tra Liguria, Piemonte e Lombardia

MeteoWeb

L’Italia si prepara a vivere ore di intensa instabilità, con l’arrivo di una fase perturbata che segna una vera e propria svolta rispetto al caldo opprimente dei giorni scorsi. Il peggioramento, già annunciato dai modelli nei giorni precedenti, entra ora nel vivo: il cuore della perturbazione si sta muovendo proprio in queste ore, e i suoi effetti iniziano a farsi sentire in modo marcato su molte regioni settentrionali.

Un fronte temporalesco in movimento sulla Pianura Padana

Attualmente, un vasto fronte temporalesco sta interessando il Piemonte orientale e la Lombardia occidentale, spingendosi progressivamente verso est e nord-est. Questo sistema temporalesco, particolarmente esteso e intenso, attraverserà l’intera Pianura Padana da ovest a est, con una maggiore probabilità di coinvolgimento per le aree situate a nord del Po. Si tratta di un’area già predisposta a fenomeni severi per la forte umidità accumulata nei bassi strati e per la disponibilità di energia potenziale che alimenta la convezione.

Il rischio di fenomeni intensi è reale: si potranno osservare rovesci violenti, grandinate di medie o grandi dimensioni e colpi di vento improvvisi. Una situazione che richiede attenzione, soprattutto per chi si sposterà in auto o si troverà all’aperto nelle prossime ore.

L’instabilità si sposta verso est e coinvolge anche il Centro

L’intensa perturbazione in arrivo sull’Italia è strettamente collegata a una saccatura attiva sull’Europa centrale e settentrionale. Questo sistema depressionario, ampio e ben organizzato, continuerà a influenzare il Nord anche nella giornata di lunedì, con fenomeni che tenderanno a concentrarsi in particolare sul Nord-Est. Nel corso della giornata, le piogge e i temporali raggiungeranno anche le regioni centrali, interessando soprattutto quelle tirreniche e adriatiche. Più a sud, i fenomeni saranno meno diffusi ma non del tutto esclusi: alcune zone del Sud peninsulare potrebbero infatti essere sfiorate da piogge sparse, soprattutto tra lunedì e martedì.

Non si tratta solo di piogge passeggere: i contrasti termici generati dal passaggio della perturbazione, uniti alle alte temperature residue nei bassi strati, favoriranno la formazione di temporali a tratti intensi anche su parte del Centro, in particolare nelle aree interne e appenniniche.

Nuovo fronte in arrivo: serata a rischio al Nord

Nel frattempo, mentre la perturbazione principale attraversa il Paese, un nuovo fronte instabile si prepara a raggiungere l’arco alpino. Nella serata di lunedì, infatti, un’altra linea di instabilità farà il suo ingresso da nord, provocando un’ulteriore recrudescenza dei fenomeni temporaleschi. I rovesci e i temporali si porteranno nuovamente verso le zone settentrionali della Val Padana, in un contesto di elevata instabilità che potrebbe favorire ulteriori grandinate e raffiche di vento.

Questa nuova ondata di maltempo sarà accompagnata da un calo termico sensibile: le temperature, già in discesa al Nord, diminuiranno ulteriormente anche al Centro e, seppur in misura minore, al Sud. Il caldo opprimente che ha caratterizzato le ultime settimane lascerà spazio a un clima decisamente più mite e meno afoso, soprattutto al Centro-Nord.

Martedì: ancora instabile al Nord e sulle regioni centrali

La giornata di martedì non segnerà ancora la fine di questa lunga fase perturbata. Una nuova perturbazione, proveniente dal Nord Europa, raggiungerà il nostro Paese nel corso della giornata. Inizialmente, i fenomeni si concentreranno sui settori centro-orientali del Nord e sulle regioni centrali, in particolare lungo la fascia adriatica. Con il passare delle ore, è prevista una graduale attenuazione delle precipitazioni, anche se tra il pomeriggio e la sera un terzo impulso instabile potrebbe ancora interessare il Triveneto, portando rovesci e temporali sparsi.

Questo nuovo impulso rappresenta la coda della lunga saccatura che sta governando il tempo sull’Europa centro-settentrionale e che, seppur in modo più attenuato, continuerà a condizionare le condizioni meteo italiane anche nei giorni successivi.

Il ritorno di un clima più gradevole

Oltre ai fenomeni violenti, questa fase perturbata avrà il merito di riportare un clima più gradevole su molte regioni italiane. Il calo delle temperature e il ricambio d’aria contribuiranno a ridurre la sensazione di afa, rendendo le giornate più sopportabili e le notti meno difficili, soprattutto al Centro-Nord.

Naturalmente, sarà importante monitorare costantemente l’evoluzione dei sistemi temporaleschi e seguire gli aggiornamenti ufficiali. La raccomandazione per tutti è di prestare attenzione agli eventuali avvisi di allerta emessi dalla Protezione Civile e dagli enti regionali.

