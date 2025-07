Allerta Meteo Piemonte, anche oggi forti temporali: rischio allagamenti, grandine e forte vento

MeteoWeb

Arpa Piemonte ha diramato per la giornata di oggi, martedì 1 luglio, l’allerta meteo gialla per temporali in tutta la regione. Intensificazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio di oggi. Domani allerta gialla gialla per temporali nelle aree A, B, C, D, E. “Allerta gialla per temporali con locali allagamenti, grandine, raffiche di vento ed isolati fenomeni di versante. Tra il pomeriggio e la notte odierni un’ondulazione depressionaria convoglierà aria fredda in quota sul Piemonte, causando temporali localmente intensi. Ancora attività temporalesca domani ma più circoscritta ai rilievi e condizioni più stabili giovedì”, si legge nel bollettino di allerta.

