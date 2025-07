Allerta Meteo Piemonte, attenzione ai deflussi sulle aree al confine con la Liguria

MeteoWeb

Arpa Piemonte ha diramato un’allerta meteo gialla sui settori sudorientali della regione “per deflussi sulle aree al confine con la Liguria per le forti piogge pregresse”. “Innalzamenti di Orba e del reticolo secondario appenninico. Oggi pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sparsi, più diffusi in montagna, isolati altrove. Domani possibili piovaschi sulle aree alpine settentrionali nella parte centrale della giornata”, si legge nel bollettino di allerta.

