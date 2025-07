Allerta Meteo Piemonte: temporali dalle Alpi alla pianura, venti di foehn in serata

MeteoWeb

Oggi ancora allerta meteo gialla in Piemonte “per temporali, che andranno trasferendosi dai settori alpini nordoccidentali e settentrionali alle pianure a nord del Po e in serata sul settore sudorientale, in generale esaurimento a fine giornata. In serata venti di foehn nelle valli alpine, in estensione domani alle aree collinari e nelle ore centrali alle pianure occidentali. Debole instabilità sparsa domani pomeriggio“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 7 luglio da Arpa Piemonte.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

