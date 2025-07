Allerta Meteo Piemonte: forti temporali dal pomeriggio, “allagamenti e grandine”

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per temporali forti con locali allagamenti, raffiche di vento, grandine ed isolati fenomeni di versante. Ancora rovesci e temporali diffusi dal pomeriggio di oggi, localmente intensi, associati a grandine e raffiche di vento, in particolare tra pianure e zone collinari. Fenomeni più moderati, sparsi e intermittenti domani, in decisa attenuazione sabato“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 24 luglio da Arpa Piemonte.

“Una bassa pressione sulla Francia mantiene tempo instabile sul Piemonte, con nuovi rovesci e temporali che nel pomeriggio di oggi torneranno a interessare la regione, coi fenomeni più intensi su pianure e zone collinari“, si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Domani la bassa pressione avanzerà lentamente sul nord-Italia, lasciando ancora una moderata instabilità sul Piemonte. Da sabato, con lo spostamento della saccatura verso l’Adriatico, le correnti nord-occidentali in quota, più stabili e asciutte, riporteranno condizioni stabili e soleggiate, fino a buona parte della giornata di domenica. Le temperature in ulteriore calo oggi e pure domani, su valori massimi inferiori alla norma, torneranno a rialzarsi nella giornata di sabato“.

Allerta Meteo in Piemonte, il bollettino

