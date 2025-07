Allerta meteo Piemonte: temporali forti, grandine e vento nelle prossime ore

MeteoWeb

ARPA Piemonte ha emesso un bollettino di vigilanza meteorologica e un bollettino di allerta regionale per segnalare condizioni meteorologiche avverse che interesseranno la regione nelle prossime ore. Secondo la sintesi meteorologica di ARPA, oggi 19 luglio 2025 sono attesi temporali forti organizzati a multicella sulla parte settentrionale del Piemonte, accompagnati da grandine di medie dimensioni e raffiche di vento. La situazione dovrebbe attenuarsi nella serata, ma già domani 20 luglio un secondo impulso perturbato colpirà soprattutto il nord-est della regione, con nuovi temporali forti e localmente organizzati. Fenomeni residui potrebbero persistere fino al mattino del 21 luglio.

Zone maggiormente interessate e livelli di allerta

Il bollettino di allerta suddivide il territorio piemontese in zone di vigilanza. Per la giornata di oggi, il livello di allerta è giallo (fenomeni localizzati) nei settori:

A (Toce, NO-VB)

B (Val Sesia, Cervo e Chiusella, BI-TO-VC)

C (Valli Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone, TO)

D (Alto Valsusa, Chisone, Pellice e Po, CN-TO)

I (Pianura settentrionale, AL-AT-BI-TO-VC)

L (Pianura torinese e colline, AL-AT-CN-TO)

Queste aree potrebbero subire locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

Previsioni per i prossimi giorni

19 luglio (pomeriggio/sera): Temporali forti su gran parte della regione, con intensità più elevata nelle zone settentrionali e occidentali.

20 luglio: Persistenza di temporali su nord-est Piemonte, con rischio grandine e vento.

21 luglio: Fenomeni in attenuazione ma ancora rovesci sparsi al mattino.

Il livello di precipitazione atteso varia da moderato a forte nelle aree colorate in blu scuro sulle mappe di vigilanza.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, e a mettere in sicurezza beni mobili che potrebbero essere danneggiati da vento e grandine.

