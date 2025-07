Allerta Meteo Piemonte, temporali in arrivo: “fenomeni intensi, grandine e vento forte”

MeteoWeb

Permane allerta meteo gialla in Piemonte, “per temporali sui rilievi alpini. Infiltrazioni di aria più fresca in quota causano marcata instabilità per il pomeriggio su tutta la regione, con fenomeni più intensi sul settore alpino; non si escludono locali grandinate di piccole e medie dimensioni, fulminazioni e raffiche di vento anche intense. Le precipitazioni andranno ad esaurirsi nella notte“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 2 luglio da Arpa Piemonte, che riporta un codice giallo.

“Le precipitazioni andranno ad esaurirsi nella notte, ma sono attesi nuovamente temporali per i prossimi giorni con una marcata anomalia termica su tutte le pianure“, evidenzia il bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo in Piemonte, il bollettino

