Allerta Meteo, “piogge concentrate e grandine”: oggi 2 aree d’Italia nel mirino del maltempo

MeteoWeb

Allerta Meteo per “brevi piogge concentrate, colpi di vento, locali grandinate di piccole dimensioni e trombe marine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“La presenza di una vasta circolazione ciclonica alle quote superiori sull’Europa orientale, e la contemporanea ma transitoria rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale sul settore occidentale del dominio di previsione, mantengono un moderato flusso di correnti nord-occidentali in media e alta troposfera ancora relativamente fredde e con debole curvatura ciclonica, specie sui settori orientali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un relativo minimo termico sul piano isobarico di 500 hPa scivolerà da Nord-Ovest in direzione dell’Italia centrale, mentre una seconda zona caratterizzata da valori termici in quota leggermente inferiori interesserà il comparto nord-orientale e quello interno balcanico. Su queste zone sarà leggermente più accentuata l’instabilità sostenuta da valori di CAPE entro i 1000 J/kg; ma da DLS in graduale attenuazione (non oltre i 20 m/s) e da masse d’aria meno umide rispetto alle giornate precedenti. Eventuali confluenze di basso livello tra correnti nord-orientali e nord-occidentali, in particolare sul medio e basso versante adriatico, potrà accentuare parzialmente l’attività convettiva, mentre sui rilievi essa sarà principalmente dovuta al gradiente termico verticale e al lifting orografico“.

“Il livello 0 indicato nelle rispettive zone del dominio di previsione riguarda forti ma brevi piogge concentrate, colpi di vento, locali grandinate di piccole dimensioni e trombe marine lungo le coste, principalmente su quelle del medio-basso Adriatico. La tipologia convettiva prevalente sarà di cluster irregolari o pulse storm; in forma assai isolata non si esclude qualche linea multicellulare“, conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: