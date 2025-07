Allerta Meteo, pomeriggio-sera con maltempo: ecco le regioni più colpite da piogge intense e grandine

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 30 luglio 2025, per temporali con piogge intense, grandine e fenomeni vorticosi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Una rapida ondulazione del flusso in quota raggiunge l’Italia centrosettentrionale, generando instabilità soprattutto sulle aree montane. Un livello 1 è stato emesso sulla Corsica per temporali con probabili piogge intense localizzate, grandine di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento. Un livello 0 è stato invece emesso sulla catena alpina e su gran parte dell’Appennino, arrivando a includere anche parte della pianura veneta e friulana. Qui saranno possibili temporali con piogge intense localizzate e, localmente, grandine di piccole dimensioni. Non si esclude il verificarsi di isolati fenomeni vorticosi lungo le coste di Corsica, Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica“, riporta il bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo per Corsica e Centro/Sud

Tra notte e mattina “la rapida ondulazione del flusso raggiunge il dominio previsionale, arrivando a toccare il centro Italia. A questa ondulazione sono associate aria più fredda in quota e la formazione di due minimi al suolo, uno a ovest della Corsica e uno a ovest della costa campana. Il CAPE sul Tirreno potrà arrivare a superare i 2000 J/kg, con un aumento del DLS fino a 10-15 m/s durante il passaggio dell’ondulazione“, riporta PRETEMP.

“I temporali si innescheranno già nel primo pomeriggio, con celle in formazione lungo i rilievi appenninici e corsi. In particolare sulla Corsica la concomitanza di CAPE e DLS elevato, passaggio dell’onda corta e presenza di orografia potrebbe, secondo molti modelli, generare celle di breve durata ma di intensità elevata. Potranno verificarsi piogge intense localizzate, raffiche di vento e grandine anche di medie dimensioni, per cui viene emesso un livello 1. Non si esclude inoltre il verificarsi di fenomeni vorticosi lungo le coste orientali dell’isola“, prosegue PRETEMP.

“Sull’Appennino viene invece emesso un livello 0 per la possibilità di locali piogge intense e grandinate di piccole dimensioni. Non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi lungo le coste tirreniche di Sicilia e Calabria“, sottolinea PRETEMP.

Piogge intense al Nord/Est

“Il CAPE in Pianura Padana resterà basso in mattinata, per poi crescere nel pomeriggio-sera fino a superare localmente gli 800 J/kg. Qui il DLS rimarrà intorno ai 10-12 m/s con valori di PWAT che arriveranno a toccare i 35 mm localmente. Viene emesso un livello 0 per la possibilità di piogge intense localizzate e grandine di piccole dimensioni sull’arco alpino, con particolare attenzione alle Alpi orientali e alle pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia“, conclude PRETEMP.

