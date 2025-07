Allerta Meteo nel pomeriggio per temporali, grandine e downburst: ecco l’allarme ESTOFEX per l’Italia

MeteoWeb

Allerta Meteo in Italia in questo inizio luglio per forti temporali nel pomeriggio, con rischio forti piogge, grandine e downburst: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 1° luglio 2025, alle 8 di domani 2 luglio 2025. In dettaglio, per alcune parti dell’Europa centrale, Italia compresa, “è stato emesso un livello 1, principalmente per downburst da forti a severi, alcuni eventi di grandine di grandi dimensioni e forti piogge“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

In merito alla situazione generale, il bollettino ESTOFEX evidenzia la presenza di un blocco anticiclonico che rimane stabile dall’Europa centrale fino alla Scandinavia, incorniciato da una vasta depressione isolata sulla Russia occidentale e da una saccatura in movimento rapido sull’estremo Nord/Est dell’Atlantico.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive un’area a rischio di temporali che va dal Sud/Ovest della Germania alla Svizzera e al Nord Italia. Nonostante la presenza di un’alta pressione in quota (che normalmente limita i temporali), si osservano condizioni favorevoli allo sviluppo convettivo a causa di un piccolo disturbo in quota che si muove dalla Francia orientale verso la Svizzera e che raggiunge poi l’Italia

Il riscaldamento diurno (calore accumulato durante il giorno) combinato con un modesto sollevamento atmosferico lungo i margini del disturbo dovrebbe favorire lo sviluppo di temporali sparsi o diffusi, soprattutto lungo i rilievi montuosi, con successivo spostamento verso le pianure.

I primi temporali potrebbero produrre grandine, anche di dimensioni rilevanti (fino a 4–5 cm), grazie alla presenza di energia convettiva disponibile (MUCAPE di 1–2 kJ/kg) e di profili atmosferici favorevoli in quota. Anche se i venti in quota sono deboli (DLS ≤10 m/s), la struttura dei temporali potrebbe comunque sostenere episodi grandinigeni. Sono previsti anche forti rovesci di pioggia e possibili downburst (raffiche di vento intense e improvvise). L’attività convettiva diminuirà dopo il tramonto, ma alcuni temporali potrebbero persistere.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: