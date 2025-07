Allerta Meteo, ecco le regioni oggi nel mirino di nuovi temporali: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo in diversi Paesi, mentre il rischio temporali in Italia si sposta al Centro/Sud: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 9 luglio 2025, alle 8 di domani 10 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Romania e Bielorussia sudorientale per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e pioggia intensa. Livello 2 per Bielorussia nordorientale e Russia principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, pioggia intensa e rischio di tornado. Un livello 1 circonda entrambe le aree di livello 2 per pericoli simili, ma con probabilità ridotte.

Infine, un livello 1 è stato emesso per la Spagna orientale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e pioggia intensa su scala isolata.

Il bollettino ESTOFEX

Il bollettino di allerta meteo ESTOFEX descrive una situazione sinottica complessa sull’Europa orientale. Una saccatura chiusa in quota si sta approfondendo sull’Europa centrale ed Est, spostandosi poi verso Nord/Est dai Balcani all’Ucraina sudoccidentale entro la fine del periodo previsto. Contemporaneamente, un’altra depressione si sviluppa sulle Repubbliche Baltiche, con tendenza a fondersi in un’unica ampia area depressionaria allungata da Nord a Sud sull’Europa orientale e nordorientale.

Nel frattempo, un anticiclone di blocco è presente sulla Russia sudoccidentale e si osserva un aumento della pressione sull’area mediterranea e sull’Europa occidentale, segnando l’inizio di un pattern atmosferico bloccato. Lungo il margine orientale della saccatura, diversi vortici deboli generano un fronte al suolo ondulato con settori freddi ed episodi di aria calda in risalita. Le depressioni al suolo risultano poco organizzate, influenzate anche dalla convezione della notte precedente.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX evidenzia la possibilità di fenomeni intensi in diversi Paesi. In particolare, forti temporali sono attesi dalla Bielorussia alla Russia nordoccidentale, dove sono previsti grandine, raffiche di vento intense, piogge abbondanti e anche il rischio di tornado isolati. Altri settori a rischio includono Romania, Moldova e Ucraina, dove ci si attendono temporali diffusi, localmente organizzati in linee temporalesche, con danni da vento, grandinate e precipitazioni intense.

Anche la Spagna e la Svezia meridionale sono coinvolte, seppur con fenomeni più isolati. Tuttavia, la mappa di allerta evidenzia anche un rischio temporali per l’Italia centro-meridionale. Qui, sebbene le condizioni appaiano meno estreme, l’instabilità atmosferica potrebbe comunque favorire la formazione di temporali, specie nelle ore pomeridiane.

