Allerta Meteo, sabato all’insegna del forte maltempo in diverse regioni: weekend con fenomeni estremi

MeteoWeb

Allerta Meteo sabato 5 luglio: sarà una giornata all’insegna del maltempo, tra temporali con forti piogge, intense raffiche di vento e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino per sabato 5 luglio

Per quanto riguarda la giornata di sabato 5 luglio, “un livello 1 è stato emesso per le Alpi e la Pianura Padana per forti raffiche di vento, forti piogge concentrate e marginalmente per grandinate fino a diametri medi. Un livello 1 è stato emesso per le zone interne del centro tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise per forti piogge concentrate e in via minore per forti raffiche di vento e grandinate fino a medio diametro“, riporta il bollettino PRETEMP.

“Il lento calo del geopotenziale e il flusso di deboli correnti atlantiche relativamente più umide e fresche in quota favorirà convezione disorganizzata sul dominio previsionale. Masse d’aria molto calde e progressivamente più umide nei bassi strati determineranno MLCAPE anche >2000J/kg mentre il windshear si manterrà perlopiù debole (DLS attorno a 10m/s, in probabile intensificazione dalla sera sul Nord Italia)“, spiega PRETEMP. “I temporali saranno probabili sin dalla notte specie sulla Pianura Padana centro-occidentale dove l’ambiente sarà caratterizzato da condizioni buone per lo sviluppo di MCS. A seguire, dopo una fase più stabile attorno alle ore centrali, nuova convezione sarà probabile dal pomeriggio a partire dai rilievi, non esclusa in sconfinamento nuovamente sulle pianure entro sera. Si attendono in questa fase perlopiù celle singole o sistemi multicellari mentre ad rimangono meno probabili supercelle“.

PRETEMP segnala inoltre “instabilità diffusa anche sulla catena appenninica, anche intensa localmente al pomeriggio sulle zone interne del centro dove la combinazione di elevato CAPE e scarso o nullo shear potrà favorire la formazione di celle a scarsa mobilità con il rischio prevalente per forti piogge concentrate e marginalmente per forti raffiche di vento e grandinate“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: