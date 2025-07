Allerta Meteo Sardegna: Isola nella morsa del caldo, oltre +40°C

MeteoWeb

La Sardegna nella morsa del caldo con temperature massime molto elevate sulla parte orientale e meridionale dell’Isola, con la possibilità di superamento di +40°C: la protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta. “Un campo di alta pressione si estende in quota dall’africa fino all’Europa centrale sull’Oceano Atlantico, a ridosso del Canale della Manica, e sull’Europa orientale sono rispettivamente posizionati due sistemi ciclonici – spiega il centro decentrato – l’azione combinata di tali strutture bariche sta favorendo l’afflusso di aria calda di origine africana verso il Mar Tirreno e di aria fredda di origine polare sull’Europa nord-occidentale. Nel corso della giornata di oggi il movimento verso est del ciclone atlantico determinerà l’afflusso di aria calda di origine africana verso il canale di Sardegna e l’Italia meridionale“.

