Allerta Meteo, si ‘accendono’ forti temporali al Nord: fulmini e nubifragi tra Liguria e Toscana

Dopo settimane dominate da un anticiclone subtropicale particolarmente tenace, il meteo italiano si prepara a una svolta. I primi segnali di cedimento dell’alta pressione sono ormai evidenti e porteranno un aumento deciso dell’instabilità sulle regioni settentrionali. Questo cambio di scenario segna un momento di transizione atteso da molti, ma accompagnato da temporali intensi e fenomeni potenzialmente estremi.

Mercoledì 2 luglio: primi temporali forti al Nord-Ovest

Già oggi si sono osservati i primi segnali di instabilità, con temporali intensi tra l’Appennino ligure e quello tosco-emiliano. Ma la vera svolta arriverà domani, mercoledì 2 luglio. Dal pomeriggio, gran parte dell’arco alpino, soprattutto i settori centro-occidentali, sarà interessata da forti rovesci. In Piemonte si attende una maggiore concentrazione dei fenomeni, che in serata potranno estendersi verso le pianure di Lombardia occidentale e zone limitrofe.

Non si escludono grandinate di medie dimensioni, raffiche di vento intense e nubifragi capaci di creare allagamenti lampo e danni alle colture. La combinazione tra aria calda nei bassi strati e correnti fresche in quota costituirà un mix perfetto per scatenare forti contrasti termici e moti convettivi molto energici.

Venerdì 4 luglio: anticiclone in ritirata, nuovi temporali

La ritirata dell’anticiclone proseguirà anche venerdì 4 luglio. In questa giornata, un nuovo impulso instabile raggiungerà il Nord Italia, scatenando altri temporali a partire dal pomeriggio. Le aree più colpite saranno ancora una volta le Alpi, l’Appennino settentrionale e, in serata, le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

I fenomeni potrebbero risultare localmente violenti, con piogge torrenziali, grandine e forti colpi di vento. Le conseguenze potrebbero essere significative per chi lavora in agricoltura o per chi ha in programma eventi all’aperto. La situazione meteo si preannuncia dinamica e in rapida evoluzione, richiedendo massima attenzione e monitoraggio continuo.

Weekend: instabilità in aumento

Il fine settimana non promette maggiore stabilità. I modelli previsionali indicano un’ulteriore intensificazione dell’instabilità, soprattutto al Nord. Il ritiro graduale dell’anticiclone favorirà l’ingresso di aria fresca e instabile dall’Europa centrale, con possibilità di nuovi temporali violenti. Si temono forti contrasti termici, capaci di dare origine a nubifragi improvvisi e grandinate anche di grosse dimensioni.

Il Mediterraneo caldo continuerà a giocare un ruolo chiave, fornendo energia in eccesso alle strutture temporalesche. Un mare surriscaldato significa più vapore e quindi fenomeni potenzialmente più intensi e duraturi, con rischi anche per la stabilità idrogeologica.

Un’estate che cambia volto

Questo progressivo cedimento dell’anticiclone subtropicale rappresenta un cambio di passo per l’estate 2025. Dopo settimane di caldo e afa, il ritorno dell’instabilità offrirà sollievo termico, ma al prezzo di temporali intensi e rischi connessi. La variabilità tornerà protagonista, imponendo cautela a chi deve organizzare viaggi, eventi o attività all’aperto.

