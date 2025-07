Allerta Meteo Sicilia, stasera cambia tutto: la “Contessa” dell’Etna annuncia il peggioramento tra meteorologia e leggenda

MeteoWeb

E’ tornata questa mattina la cosiddetta “Contessa” dell’Etna, magistralmente immortalata da Salvatore Lo Giudice da Linguaglossa. Si tratta di un fenomeno naturale che da secoli affascina gli abitanti della Sicilia orientale. Si tratta di una particolare nube bianca, a forma di velo o di scialle, che appare in determinate condizioni meteorologiche sopra il vulcano siciliano. Questo spettacolo suggestivo è stato avvolto nel tempo da leggende popolari e interpretazioni contadine legate ai cicli agricoli e alla vita quotidiana.

Cos’è la “Contessa” dell’Etna e come si forma

Dal punto di vista scientifico, la “Contessa” è una formazione nuvolosa che si manifesta quando masse d’aria umida e calda provenienti dal Mar Ionio incontrano il rilievo dell’Etna. Il vulcano, con la sua imponente massa che supera i 3.350 metri di altitudine, funge da “ostacolo” orografico: l’aria viene sollevata rapidamente lungo i versanti, si raffredda per espansione e condensa in nubi stratiformi o lenticolari.

In genere la “Contessa” compare nelle giornate estive o autunnali, quando i venti di scirocco portano aria carica di umidità verso il vulcano. La sua presenza è più frequente al mattino, quando i contrasti termici tra la superficie e l’atmosfera sono più marcati.

Significato meteorologico

Per i meteorologi, la “Contessa” è un indicatore di una certa stabilità atmosferica nei bassi strati, ma anche di un’aria più umida in quota. Può segnalare l’arrivo di un cambio di circolazione atmosferica o l’instaurarsi di venti meridionali. In passato i contadini e i pastori l’osservavano attentamente perché spesso precedeva un aumento dell’umidità e possibili piogge, soprattutto se la nube persisteva per ore.

Le tradizioni popolari

Nella tradizione popolare siciliana, la “Contessa” è una figura leggendaria. Secondo il folklore, il velo che si adagia sul vulcano sarebbe quello di una dama nobile – la Contessa appunto – che, innamorata di un giovane pastore, sarebbe stata respinta e condannata a vagare per sempre intorno all’Etna. Altri racconti vedono la nube come il segno che il vulcano “riposava” in attesa di risvegliarsi con nuove eruzioni.

Per gli agricoltori locali la presenza della “Contessa” era anche un segnale utile per le attività nei campi: se la nube si formava compatta e persistente, era considerato un segno di prossime piogge e si affrettavano a concludere i lavori all’aperto.

“Era da un po’ che non si copriva, questa mattina l’Etna annuncia variazioni meteo con la ” Cuntisa”. Sappiamo tutti, per tradizione popolare e quindi tramandata di padre in figlio, che quando appare la ‘Contessa’ dopo qualche giorno si avrà un cambio repentino del tempo” ha commentato a corredo della sua bellissima foto Salvatore Lo Giudice.

Allerta Meteo: come cambierà il tempo nelle prossime ore in Sicilia

Effettivamente nelle prossime ore le condizioni meteo in Sicilia peggioreranno rapidamente. Oggi splende il sole e a Catania fa molto caldo con +37°C in città e valori molto miti in tutta l’area etnea. Abbiamo infatti +36°C a Piedimonte Etneo, Adrano e Paternò, +35°C a Mascalucia, ma in serata irromperà il maestrale per una brusca perturbazione di origine nord atlantica che farà crollare rapidamente le temperature con forti venti di maestrale e qualche veloce fenomeno temporalesco.

