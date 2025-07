Allerta Meteo supercelle, grandine grossa e temporali violenti: ESTOFEX lancia l’allarme, sabato estremo da Nord a Sud

MeteoWeb

Allerta Meteo in Italia per temporali intensi, grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento, con possibili disagi e criticità su diverse regioni: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi sabato 26 luglio 2025, alle 8 di domani 27 luglio 2025. In dettaglio, di seguito, le allerte meteo emesse per diverse regioni europee:

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

L’Italia si troverà al centro di una situazione meteorologica complessa. Un’area di bassa pressione (profonda bassa troposfera) si sposterà dal Mar Tirreno verso l’Adriatico, per poi interessare Croazia, Bosnia e Kosovo. Associato a questa bassa pressione, una perturbazione fredda ondulatoria si muoverà verso Est.

All’interno del settore caldo, dove si prevede aria più umida, si svilupperanno forti “shear” (variazione della velocità e direzione del vento con l’altezza), con valori tra i 20 e 30 m/s nei primi 6 km dell’atmosfera. Questo si sovrapporrà a valori moderati di “MLCAPE” (energia potenziale convettiva disponibile per le nubi), tra 1000 e 2000 J/kg, con i picchi massimi sulle coste adriatiche. Queste condizioni sono ideali per la formazione di temporali intensi, noti come “supercelle“.

L’innesco dei temporali avverrà probabilmente sugli Appennini italiani tra le 12 e le 15 UTC (corrispondenti alle 14-17 CEST, ora locale), con fenomeni che si estenderanno poi sul Mar Adriatico in direzione della Croazia. Si prevedono grandine di grosse o molto grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Anche l’Italia centrale, in particolare la fascia adriatica, e verso Sud fino alla Bosnia e alla Serbia, sarà interessata da un ambiente favorevole a temporali severi, con forte shear e MLCAPE moderata, aumentando il rischio di grandine grossa e raffiche di vento intense, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Dalle 18 UTC (20 CEST) in poi, la maggior parte dei temporali tra la Croazia e la Slovacchia meridionale si svilupperà a seguito dell’avanzata del fronte freddo. Nonostante i temporali possano essere “elevated” (ossia con la base della nube più alta da terra), il forte shear continuerà a generare grandine e raffiche di vento. Verso la fine del periodo di previsione, con l’allontanarsi della bassa pressione, lo shear diminuirà e si passerà a una fase di forti piogge.

In sintesi, l’Italia sarà interessata da temporali sparsi, con particolare attenzione a grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento, specialmente tra il primo pomeriggio e la serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: