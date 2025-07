Allerta Meteo, “supercelle e grandine grossa”: violente ondate di maltempo incombono sull’Italia, l’allarme ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo in gran parte d’Italia per una violenta ondata di maltempo, con raffiche di vento intense, grandine grossa, forti piogge e rischio supercelle: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 7 luglio 2025, alle 8 di domani 8 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Nord Italia, Slovenia meridionale e Croazia occidentale, “principalmente per raffiche di vento intense, grandine di grandi dimensioni e forti piogge“. Livello 2 dall’Ungheria nordorientale attraverso la Slovacchia orientale fino all’Ucraina occidentale e alla Polonia orientale, principalmente per raffiche di vento intense e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Livello 1 per il Centro Italia, “principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento“. Livello 1 per Slovenia orientale e Austria sudorientale, principalmente per forti piogge. Livello 1 dalla Croazia orientale attraverso l’Ungheria meridionale fino alla Romania e all’Ucraina occidentale, principalmente per raffiche di vento intense e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 è stato emesso dalla Bielorussia verso Lituania orientale e Lettonia e Russia nordoccidentale, principalmente per raffiche di vento intense.

Infine, un livello 1 è stato emesso per la Russia centro-settentrionale, principalmente per raffiche di vento intense e grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) valido dalle 8 di oggi alle 8 di domani segnala un’allerta di livello 2 per il Nord Italia e di livello 1 per l’Italia centrale. Le principali minacce previste sono raffiche di vento violente, grandine di grandi dimensioni e piogge intense.

Nord Italia

Sono previsti 2 episodi temporaleschi principali. Il primo si verificherà nella mattinata nella parte orientale della zona evidenziata. Questi temporali, che si svilupperanno in quota, potranno portare piogge abbondanti e qualche grandinata isolata, ma tenderanno ad attenuarsi verso mezzogiorno a causa dell’arrivo di aria più secca in quota.

Nel pomeriggio e soprattutto la sera la situazione si complicherà. Un nuovo impulso atmosferico in arrivo da Ovest favorirà la formazione di forti temporali organizzati, alimentati da umidità trasportata dal mare Adriatico e da condizioni di instabilità (CAPE fino a 2000 J/kg) combinate con un forte vento in quota (20-30 m/s). Si prevede lo sviluppo di linee temporalesche e supercelle, con il rischio di raffiche di vento molto forti e grandine anche di grandi dimensioni, specialmente vicino alla costa adriatica. I temporali proseguiranno anche in nottata.

Centro Italia

In questa zona i modelli prevedono la persistenza di temporali nella mattina del 7 luglio, in continuità con quelli notturni. Le condizioni atmosferiche sono favorevoli allo sviluppo di supercelle isolate, con possibilità di fenomeni intensi (grandine, vento forte). Un nuovo episodio temporalesco è possibile anche tra la notte e il mattino dell’8 luglio, ma è più incerto a causa della presenza di aria secca in quota.

In sintesi, il Nord è a rischio per fenomeni più diffusi e violenti, mentre il Centro potrebbe registrare episodi intensi ma più isolati.

