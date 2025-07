Allerta Meteo per supercelle, nubifragi e grandine in 3 regioni: “attenzione da stasera” | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

“Una perturbazione posizionerà il suo centro sul canale della Manica determinando correnti sud occidentali cicloniche in quota sulle regioni settentrionali. Le condizioni saranno ideali per nubifragi sulle aree Alpine di Lombardia e Alto Adige e grandinate sulle pianure occidentali, specialmente tra Piemonte e Lombardia. L’energia disponibile alla convezione (cape) è stimata attorno ai 1500 J/Kg“: è quanto segnalano gli esperti di ZenaStormChaser, che hanno pubblicato un outlook valido per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli dell’allerta meteo.

Allerta Meteo per Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta

“Qualche rovescio e temporale sulle Alpi e Prealpi lombarde e del Piemonte settentrionale sarà possibile sin dal mattino. Il vero passaggio temporalesco avverrà però in serata, con fenomeni molto intensi che dalla pedemontana torinese si spingeranno verso vercellese e novarese e verso la mezzanotte e le prime ore di giovedì anche su varesotto, comasco, Brianza e Prealpi lombarde“, si legge nell’outlook di ZenaStormChaser. “I temporali potranno essere di tipo supercellulare, con grandinate sino a 4cm di diametro. Il trigger per la formazione dei temporali in pianura sarà dato da una convergenza tra il Marino e un flusso più fresco da nord in discesa dalle Alpi dato dal passaggio dei temporali durante l’arco della giornata

I fenomeni muoveranno da ovest sud ovest verso est nord est. Nella notte di giovedì forti temporali insisteranno sulle Alpi e Prealpi lombarde, con rischio di allagamenti e colate detritiche“.

Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

“Qualche fenomeno si manifesterà già in mattinata sulla pedemontana veneta. In giornata intensi temporali transiteranno in Alto Adige con rischio di locali allagamenti. Passaggio temporalesco intenso su buona parte dei settori alpini nelle prime ore/mattina di giovedì, con alto rischio allagamenti a causa della persistenza dei fenomeni data dallo sbarramento orografico all’intenso flusso sud occidentale“, conclude il bollettino

