Allerta Meteo, Italia sotto assedio: forti temporali in atto al Centro-Nord tra Emilia Romagna e Marche

Un cambio di scena netto sta interessando il meteo italiano: l’alta pressione che fino a pochi giorni fa proteggeva gran parte della Penisola è ormai un ricordo. L’ingresso di una saccatura nord-atlantica ha innescato un ribaltone, favorendo l’isolamento di una goccia fredda in quota, una depressione che agisce come una fucina di instabilità. Il risultato? Temporali diffusi, grandinate e vento forte, già nelle ultime ore protagonisti soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Fulmini e temporali intensi tra Emilia-Romagna e Marche

Osservando le immagini radar di questo pomeriggio, si nota un’Italia punzecchiata da celle temporalesche sparse, alcune delle quali molto attive. Particolarmente colpite l’Emilia-Romagna e le Marche, dove i fenomeni sono accompagnati da scariche di fulmini, nubifragi e grandine. Situazione movimentata anche al confine tra Liguria, Toscana ed Emilia, dove i contrasti termici stanno alimentando temporali di forte intensità. Sulla costa adriatica, dalla provincia di Pesaro fino al maceratese, le piogge cadono abbondanti e con vento teso.

Perché si formano questi temporali così violenti

L’incontro fra aria più fresca in arrivo dal Nord Atlantico e l’umidità accumulata nei bassi strati crea il mix perfetto per innescare imponenti nubi temporalesche. Sono i classici ingredienti che, nelle giornate estive, possono trasformare il cielo sereno in pochi minuti in un teatro di fulmini, raffiche di vento e locali grandinate.

Lunedì 28 luglio: giornata ad alto rischio maltempo

La fase più intensa è attesa tra lunedì 28 e martedì 29 luglio. Lunedì il maltempo colpirà in modo organizzato le regioni del Nord e del Centro. Emilia-Romagna e Triveneto saranno le aree più a rischio tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con temporali forti, grandinate e colpi di vento. A seguire, i fenomeni raggiungeranno anche Umbria, Marche e Abruzzo, per poi scivolare gradualmente verso parte del Sud. Nel pomeriggio-sera i temporali non risparmieranno Puglia, Campania e Basilicata interna.

Martedì 29: instabilità ancora protagonista

Anche martedì non ci sarà tregua. Il centro di bassa pressione, rinvigorito da aria fresca, continuerà a provocare piogge e rovesci sparsi, soprattutto lungo il versante adriatico e al Sud. Le temperature subiranno un ulteriore calo, regalando un clima decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi.

