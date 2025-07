Allerta Meteo, rischio temporali e grandinate in diverse aree dell’Italia: ecco tutte le zone colpite 

MeteoWeb

PRETEMP ha emesso una previsione di pericolosità di livello 1 per la giornata di mercoledì 2 luglio 2025, relativa al rischio temporalesco su diverse aree dell’Italia settentrionale e centrale. Le zone interessate comprendono l’arco alpino centro-occidentale, i rilievi dell’Appennino settentrionale e centrale, dalla Liguria all’Abruzzo. Nonostante la persistenza dell’anticiclone africano, l’afflusso di aria fresca in quota sul centro-nord della Penisola determinerà una crescente instabilità atmosferica. I modelli previsionali evidenziano valori di CAPE superiori ai 2000 J/kg, anche in Pianura Padana, e alti valori di acqua precipitabile (>40 mm), elementi che favoriscono la formazione di celle temporalesche semi-stazionarie.

Sono attesi temporali pomeridiani diffusi con possibilità di precipitazioni intense e persistenti. Non si esclude la possibilità di grandinate di piccole o medie dimensioni, specialmente a causa del lento movimento delle celle convettive, che potrebbe favorire l’accumulo al suolo di ghiaccio e pioggia in breve tempo.

Zone particolarmente a rischio

Arco alpino centro-occidentale

Liguria

Appennino settentrionale e centrale, fino all’Abruzzo

Fascia pedemontana della Pianura Padana (inclusa nel livello 1 per rischio locale di innesco convettivo)

Anche Sardegna e Corsica potrebbero vedere episodi di instabilità pomeridiana locale.

Chi vive o si trova nelle aree indicate dovrebbe prestare attenzione a possibili nubifragi localizzati, raffiche di vento e grandine, soprattutto durante il pomeriggio. È consigliato monitorare gli aggiornamenti dei bollettini ufficiali e adottare precauzioni in caso di eventi meteorologici severi.

