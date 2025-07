Allerta Meteo Toscana, ancora pioggia e temporali: codice giallo esteso

MeteoWeb

Permangono condizioni di forte instabilità meteorologica sulla Toscana. Continuerà a piovere, in alcuni casi a carattere temporalesco. Ma le previsioni sono caratterizzate da un alto grado di incertezza che potrà far variare l’intensità dei fenomeni e, in modo significativo e casuale, la tempistica e la localizzazione degli scrosci. Sulla base di questo quadro, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha esteso la validità dell’allerta meteo emessa ieri, segnalando codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti su quasi tutta la Toscana fino alle 20 di questa sera, domenica 13 luglio.

L’allerta, con identico codice, si potrarrà fino alle 7 di domani mattina, lunedì 14 luglio, sulle aree costiere meridionali e sulle isole dell’Arcipelago toscano.

