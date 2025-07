Allerta Meteo Toscana: piogge e temporali nelle zone interne fino a stasera

MeteoWeb

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali a partire dalle ore 13 di oggi, mercoledì 2 luglio, fino alle 22 di stasera. Le precipitazioni, che localmente potranno essere anche di forte intensità, interessano tutte le zone interne della Toscana, con più probabilità in corrispondenza dei rilievi. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da colpi di vento e grandinate.

Domani, giovedì 3 luglio, potranno esserci possibilità di isolati temporali pomeridiani sui rilievi; colpi di vento e grandinate a carattere occasionale.

