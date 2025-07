Allerta Meteo Toscana, domani piogge e temporali: rischio forti grandinate

MeteoWeb

Domani, lunedì 28 luglio, allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valida per tutta la Toscana. L’avviso di criticità, emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale, si estenderà dall’inizio della giornata fino alle ore 20. I temporali attesi sono legati alla perturbazione in transito sulla Toscana. Oggi, domenica 27, ci saranno rovesci isolati e temporali pomeridiani sui rilievi, ma un deciso peggioramento del meteo è previsto per domani, con precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche.

Le precipitazioni si concentreranno sulla costa settentrionale e sulle zone nordoccidentali nella notte e al primo mattino, poi si estenderanno al resto della regione. Prevista un’attenuazione dei fenomeni in serata, quando locali rovesci si concentreranno sulle zone appenniniche orientali. Le precipitazioni più intense e frequenti sono attese sulle zone costiere centro settentrionali, sul nord ovest e sui settori appenninici. Possibili violenti colpi di vento e forti grandinate.

