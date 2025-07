Allerta Meteo Toscana: pioggia e temporali sulla regione

MeteoWeb

Una perturbazione in avvicinamento verso la Toscana sta determinando condizioni di tempo instabile. Già dal pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, sono possibili temporali sulle zone interne e soprattutto sull’Appennino. Pur in un quadro previsionale segnato da un alto grado di incertezza, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minori e temporali forti. Dalle ore 7 di domani, domenica 6 luglio, fino alle ore 13, il codice giallo riguarderà le aree centro-settentrionali della regione, per poi interessare, dalle 12 fino alla mezzanotte, quelle centrali e meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

