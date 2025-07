Allerta Meteo Toscana: piogge, temporali e forti venti di libeccio

MeteoWeb

Permangono in Toscana condizioni di forte instabilità, che si protrarranno fino alla giornata di domani, lunedì 7 luglio, quando a piogge e temporali si assoceranno anche forti venti di libeccio. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità estendendo a tutta la regione l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle ore 10 di domani, lunedì 7. Per tutta la giornata di domani, codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli. Per il rischio mareggiate, il codice giallo sarà in vigore dalle 12 alla mezzanotte di domani, lunedì, su costa centro-nord e arcipelago.

