Allerta Meteo Toscana, vento forte e possibili temporali fino a stasera

Una nuova allerta meteo per vento forte, valida dalle ore 17 di oggi, martedì 8 luglio, fino alla mezzanotte, è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale della Toscana. L’avviso di criticità, di codice giallo, interesserà il Casentino, il Valdarno superiore, l’area di Firenze, il Mugello e la Val di Sieve, le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdichiana, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, la Versilia, la Valtiberina, la Valle del Reno e la Romagna toscana.

A causa della bassa pressione sul Mediterraneo tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, un nuovo transito di aria fredda in quota causerà instabilità, con possibili nuove precipitazioni sparse sulle zone centro-settentrionali ed in particolare sui rilievi. Possibili anche brevi temporali sparsi, con occasionali grandinate e colpi di vento, soprattutto a ridosso delle zone appenniniche e isolati sulle altre zone centro-settentrionali.

Tra il tardo pomeriggio e la sera sono attese raffiche anche fino a 50-70km/h nelle pianure prossime all’Appennino, e fino a 80-100km/h sull’Appennino.

Mare molto mosso sull’Arcipelago, sulla costa livornese, pisana, lucchese e nel basso Grossetano. Da domani pressione in aumento.

