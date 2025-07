Allerta Meteo Toscana, Carrara chiude le spiagge e Livorno i parchi

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo arancione emessa per domani dalla Protezione Civile regionale della Toscana per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti, a Carrara domani mattina e comunque fino al cessato o ridotto allarme meteo, chiuse le spiagge e sospeso il consumo di bevande e alimenti nei dehors. A Livorno chiusi invece i parchi pubblici, i cimiteri e il canile comunale.

In particolare, a Carrara, il sindaco Serena Arrighi ha firmato un’ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale dalle 7 alle 13 di domenica 13 luglio e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo la chiusura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere; la sospensione di mercati, manifestazioni sportive e non e spettacoli all’aperto, la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi pubblici cittadini e delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; la chiusura del Carmi e dell’area archeologica di Fossacava; la sospensione di somministrazione e consumo di alimenti e bevande svolte all’interno di dehors.

