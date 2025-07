Allerta Meteo Toscana: codice giallo esteso fino a domani

MeteoWeb

La Sala operativa regionale della protezione civile della Toscana ha esteso l’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 22 di oggi per tutte le aree centro-meridionali e fino alle ore 6 di domani per la Romagna Toscana e la Valtiberina. Una perturbazione è in transito sulla Toscana, con piogge e temporali anche forti specialmente nelle zone meridionali. Atteso miglioramento in serata con residue precipitazioni sull’Appennino fiorentino e aretino. Domani, martedì, isolati temporali nel pomeriggio sull’Appennino.

